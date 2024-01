Procuradoria cobra Silvio Almeida em apuração sobre ‘negligência’ na proteção de defensores no Rio

O procurador Júlio José Araújo Júnior, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, quer apurar uma ‘eventual negligência’ do governo federal na garantia da continuidade do Programa. Ele destaca que a política é essencial para assegurar a diversas lideranças que ‘prossigam em sua luta por direitos. Segundo Júlio, a iniciativa sofre risco de descontinuidade.

A indagação se dá após a finalização, no último dia 14, do convênio celebrado entre Estado, União e a entidade gestora (Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu) para os trabalhos do Programa. Tendo em vista a perda do prazo, a saída adotada pelas entidades envolvidas foi a celebração de um termo com o Estado com o período de três meses.

Segundo informações prestadas pelo Centro de Direitos Humanos à Procuradoria, a assinatura do termo aditivo para continuidade da parceria teria de ter sido providenciada até o dia 17 de dezembro de 2023. O termo de colaboração, finalizado em 14 de janeiro, deixaria um déficit orçamentário de R$ 136 mil e ‘interromperia subitamente o acompanhamento dos casos incluídos e/ou em análise’ no Programa.

O procurador Júlio José Araújo Júnior considerou os fatos ‘graves’ e quer uma apuração individualizada sobre o caso. Ele chegou a destacar que, quando, em julho do ano passado, questionou as autoridades sobre prosseguimento da iniciativa, foi informado que ‘tudo estava sob controle, com o mapeamento das possíveis soluções para continuidade do programa e destinação de recursos’.