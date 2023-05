Procuradoria investiga jogo 'Simulador de Escravidão' e cobra Google

Print da página de download do aplicativo 'Simulador de Escravidão', na Play Store. Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul abriu uma apuração sobre o jogo 'Simulador de Escravidão' - disponibilizado na plataforma de aplicativos do Google, a Play Store -, no qual o usuário se passa por um 'proprietário de escravos' incentivado a 'obter lucro' e com a possibilidade inclusive de abusar de pessoas 'sob seu poder'. A Procuradoria oficiou o Google para que preste esclarecimentos sobre o caso.

O procedimento preparatório foi instaurado no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no RS. O órgão ainda vai encaminhar uma cópia do expediente para apuração na esfera criminal.

Ao instaurar a apuração, o procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas ressaltou que diversos usuários já baixaram o aplicativo. Ele também alertou para a 'grande quantidade' de comentários racistas na página de download do aplicativo.

