Cresce o temor de concentração de poderes de Putin, após a última eleição fraudulenta que o consagrou, segundo líderes das principais nações europeias.

Ele está garantido para estar no poder até pelo menos o final desta década.

Putin tem como meta o retorno da missão imperial da Rússia.

Nessa linha, quem será a sua próxima vítima, depois da Ucrânia?

Observadores mostram sinais de preparação para outra ofensiva europeia, envolvendo a intervenção militar, ostensivamente para proteger as comunidades russas, em antigos estados soviéticos, como Moldávia, Letônia e Estônia.

A história da Rússia mostra que o maior país do mundo, abrange 11 fusos horários diferentes.

Mesmo assim, Putin ainda está interessado em expansão de território na fronteira com a Noruega, oeste e no Japão no Leste.

Apesar das alegações de que a Rússia é potência europeia e asiática, todos os líderes russos permanecem europeus, obcecados com a posição no “velho continente” e não com a posição na Ásia.

Ao contrário de outros impérios europeus, que estabeleceram colônias em lugares distantes do mundo, o império russo expandiu suas fronteiras à custa de seus vizinhos imediatos.

Putin, que já classificou o colapso do império soviético no início dos anos 1990 como “a maior catástrofe geopolítica do século”, agora está determinado a obter pela força o que não seu antecessor não conseguiu por negociação.

Durante a pandemia de Covid-19, Putin escreveu um ensaio de 5.000 palavras, onde afirma que não há diferença entre russos e ucranianos, mas também deixa clara a aspiração de restaurar o projeto imperial europeu mais abrangente da Rússia, que é extinguir completamente a independência da Ucrânia.

A linha do governo russo é investir em suas forças armadas, antes do bem-estar de seu povo.

Um terço do orçamento russo agora vai para os militares, muito mais do que o país gasta em saúde e bem-estar.

Enquanto isto, até 350 mil russos foram mortos ou feridos nos últimos dois anos de guerra na Ucrânia.

No entanto, Putin persiste com a guerra e “a Ucrânia é uma questão de vida ou morte, enquanto para eles (o Ocidente) é uma questão de melhorar sua posição tática”.

O objetivo de Moscou não é lutar e vencer uma guerra contra o Ocidente, mas provocar permanentes conflitos na Europa, um após o outro, para enfraquecer o bloco europeu.

Hipoteticamente, na hipótese de uma vitória de Trump e se ele recusar auxílio a Europa como propaga, a ordem europeia estabelecida no final da Guerra Fria desmoronará literalmente, dentro de semanas.

Putin acredita nessa possibilidade.

É essa obsessão messiânica dele que preocupa a maioria dos líderes europeus.

No início dos anos 90, todos se maravilharam com o fim da guerra fria.

Agora, surge nova guerra fria a ser enfrentada pelas gerações sucessoras da Europa hoje.