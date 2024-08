Infelizmente, o tempo não volta e as vidas ceifadas não regressarão. Nessa linha, uma das únicas formas de compensação é a financeira. No caso, a Latam e a VoePass respondem de forma solidária, já que embora efetivamente operado pela VoePass, também era vendido pela Latam, que também detinha os bônus da operação. Trata-se do chamado codeshare. Ademais, Latam e VoePass respondem independente de culpa, de acordo com o código de defesa do consumidor, ou seja, os familiares do consumidor não precisam comprovar qualquer negligência, imperícia ou imprudência. Basta a configuração do dano e o nexo de causalidade entre conduta e dano.

E, não tendo havido nenhum fato de relativo à força maior, ou fato exclusivo do consumidor, ou ainda, fato de terceiro, mas sim, tendo ocorrido, ou falha na aeronave, ou falha humana, as empresas respondem civilmente perante os familiares, pois tais causas referem-se a casos fortuitos internos inerentes ao risco do empreendimento e não têm o condão de excluir a responsabilidade das empresas.

Desta forma, não é necessário que os familiares aguardarem qualquer investigação, de qualquer órgão que seja, a qual demorará anos e anos e será desimportante para fins de responsabilidade na seara consumerista.