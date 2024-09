A violação dos direitos fundamentais de uma pessoa importa a de todas as demais. A partir do momento em que se tolera que direitos fundamentais, que nos são extremamente caros, de uma ou mais pessoas sejam violados, todos os demais cidadãos também são atingidos indiretamente.

Aberta a porteira nada mais impede que novas violações ocorram, posto que a ausência de reação importa aquiescência e incentiva os infratores a cada vez mais assim agirem em escala geométrica.

Não se concebe um Ministério Público aparelhado em qualquer de seus ramos. Muito embora o chefe do Ministério Público seja escolhido pelo Poder Executivo, na figura do Presidente da República, do Governador dos Estados ou do Distrito Federal, nestes dois últimos casos de uma lista tríplice, deve a Instituição se pautar pela independência de seus membros, inclusive dos Procuradores Gerais, tanto na esfera federal quanto na estadual. Do contrário, a população e as instituições democráticas estarão órfãs, não tendo a quem recorrer.

Como Instituição responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve o Ministério Público, de acordo com suas atribuições constitucionais e legais, adotar as providências necessárias, dentro da legalidade, para que os abusos e arbitrariedades cessem, responsabilizando os eventuais infratores, sejam eles quem forem.