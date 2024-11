Opinião | Quatro decálogos éticos

Seu livro “Quatro diálogos” é um verdadeiro compêndio ético. Fisicamente pequenino e singelo, contém ensinamentos perenes. E, lamentavelmente, em evidente declínio. É que a sociedade optou pelo acessório, em detrimento do essencial. Valores são trocados por falácias e insignificâncias. Aquilo que vale realmente a pena é relegado em favor do que nada acrescenta à perfectibilidade humana.

Vale a pena deter-se em cada um dos decálogos, todos eles inspiradores. Cada elemento propicia uma reflexão consistente e necessária para uma revisão de vida. O primeiro é o Decálogo da Convivência. Como conviver com a multiplicidade de caracteres dos humanos? A receita de Ives: 1. Buscar a paz interior; 2. Viver o espírito de serviço; 3. Fazer tudo com alegria; 4. Agir com paciência; 5. Manter a serenidade nas conversas; 6. Procurar não julgar intenções; 7. Mostrar afabilidade com as pessoas; 8. Passar segurança no que faz; 9. Ter coragem de enfrentar o erro, preservando o errado; 10. Ser humilde.

Instigante o Decálogo do “Não”. É fácil segui-lo? Evidentemente, não. Mas é preciso tentar e insistir, para que ele valha na rotina diuturna de nossa vida tão requisitada: 1. Não reclamar; 2. Não falar mal dos outros; 3. Não falar bem de si mesmo; 4. Não perder a calma; 5. Não se apegar às coisas; 6. Não mentir; 7. Não perder tempo com coisas inúteis; 8. Não desistir perante as dificuldades; 9. Não se importar com críticas, senão para melhorar; 10. Não fazer nada de que se possa envergonhar.

O terceiro Decálogo é o do trabalho ordinário, cuja observância é o testemunho cabal do segredo de Ives Gandra para vencer todos os desafios que sua febril atividade enfrenta. 1. Fazer, com rapidez, o que se pede e com o máximo de pontualidade; 2. Começar sempre pelo mais difícil; 3. Não se aborrecer com os defeitos dos outros; 4. Aborrecer-se com os próprios defeitos; 5. Não ficar infeliz com a felicidade dos outros; 6. Cuidar apenas do que lhe diz respeito; 7. Não perder tempo com ressentimentos, suposições ou imaginações; 8. Não esperar que os outros ajam rigorosamente como gostaria que agissem; 9. Ver sempre o lado positivo das coisas; 10. Pouco se importar com a opinião alheia, a não ser que objetive auxiliar a quem se dirige.