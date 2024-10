Quem atacava as urnas perdeu credibilidade, diz Barroso

Barroso, presidente do STF: 'Não há como fraudar o sistema eleitoral brasileiro'. Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira, 9, que os grupos que colocaram em dúvida a segurança das urnas eletrônicas “perderam credibilidade” e recuaram dos ataques ao processo eleitoral.

“Uma coisa que me chamou atenção foi a perda de credibilidade de quem atacava a credibilidade das urnas, porque inclusive esse já não foi mais um problema”, disse Barroso nesta quarta no plenário do STF.

“Não há como fraudar o sistema eleitoral brasileiro e é um dos orgulhos da nacionalidade, um dos melhores do mundo”, completou.

Os comentários foram feitos antes da sessão de julgamentos do Supremo. É a primeira sessão do STF depois do primeiro turno das eleições municipais.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, também defendeu que a retórica de fraude nas urnas perdeu força nas eleições municipais e ironizou: “Desta vez, como reconheceu o ministro Barroso, sequer tivemos a contestação das urnas. Os românticos vão achar falta daquelas cartas que o ministro Paulo Sérgio (Nogueira, ex-ministro da Defesa) escrevia para o ministro Fachin a propósito das dúvidas sobre as urnas eletrônicas.”