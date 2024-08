Sempre reitero que erra quem acredita que o mercado de trabalho está saturado, pelo contrário, o mercado está escancarado, mas, somente para aqueles que estão preparados, que se dedicam incansavelmente, e especialmente, para aqueles que estudam.

O estudo deve ser diário e até o nosso último suspiro existencial, pois, um dia sem estudar, o colega será um dia menos advogado.

Alguns nichos de mercado já existentes, mas não percebidos adequadamente e novos mercados que surgem rapidamente, são cada vez mais frequentes e competitivos, além de altamente seletivos.

Mercados como os do Direito Ambiental, do Direito Espacial, do Direito Digital, do Direito dos Criptoativos, do Biodireito, do Direito Desportivo, dos Direitos da Mulher e das Minorias, do Direito Internacional, além de outros, ainda carecem de profissionais competentes.