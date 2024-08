Aos curiosos, recomendo a leitura do “projeto de regulamento” da lei dos cursos jurídicos (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim.-11-08-1827.htm), que antecede a sua promulgação e é, praticamente, além de um “manual” com todas as diretrizes que deveriam ser aplicadas aos cursos de Direito, naquela época, uma verdadeira exposição de motivos, por meio da qual se justifica a necessidade que a sociedade brasileira observou, naquele momento histórico e cultural, de iniciar aqui uma nova cultura que fomentasse a instrução e capacitação de “homens hábeis” à carreira jurídica — o termo “homens hábeis” foi utilizado propositalmente, claro, e extraído do próprio estatuto aqui mencionado, assinado à época por Dom Pedro, no Palácio no Rio de Janeiro, em 11 de agosto de 1897, um vez que as mulheres somente tiveram o direito de ingressar nas universidades muitos anos depois (e, mesmo assim, somente representadas por seus maridos ou pais), mas esse assunto, como deve-se imaginar, merece tratamento adequado e em outra oportunidade.

Neste contexto histórico e político, absolutamente relevante ao Brasil e a toda a sociedade daquela época, a data emblemática também foi adotada por nós, advogados, como forma de lembrança, homenagem e comemoração, com sua intitulação como o “Dia do Advogado”, forma como conhecemos hoje o dia 11 de agosto.

A partir da compressão e do entendimento dessa construção do papel do advogado na sociedade, conclui-se que a nossa relevância e nossa atuação são indispensáveis à administração da Justiça no País, além de assumirmos, quando nos propomos a ocupar o cargo, o encargo de defender e garantir a aplicação correta das leis, das instituições, assegurar o cumprimento da ordem e dos princípios fundamentais.

Sem perder de vista este contexto — que é relevante para saber “quem somos” e “de onde viemos” — vamos tentar atualizar esse olhar?