No âmbito das obrigações tributárias, sua proteção encontra sólido fundamento no ordenamento jurídico, uma vez que a arrecadação de tributos é essencial para financiar programas sociais que garantem direitos fundamentais, como saúde, educação e segurança, promovendo a justiça social e a dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, estabelece a ordem econômica, com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, em consonância com os princípios de justiça social.

Contudo, embora a arrecadação seja de suma importância, a utilização do Direito Penal como meio de cobrança de tributos não deve ser legitimada. O processo penal deve ser reservado a condutas dolosas e graves, e não se prestar como ferramenta coercitiva de pagamento. Banalizar o Direito Penal como mecanismo de cobrança compromete sua legitimidade e fere o princípio da subsidiariedade, o qual exige esgotar alternativas menos gravosas antes de recorrer à sanção penal.

No Brasil, o sistema penal-tributário apresenta distorções notáveis, especialmente em relação aos pequenos contribuintes. A ausência de critérios objetivos para diferenciar fraudes tributárias de dificuldades financeiras legítimas resulta na criminalização de contribuintes vulneráveis, que acabam enfrentando processos penais sem análise criteriosa de sua condição financeira e da real existência de dolo em suas condutas. Isso gera sanções desproporcionais e, muitas vezes, injustas, comprometendo o equilíbrio e a justiça no sistema tributário.

Em países como a Espanha e a Itália, a legislação penal-tributária adota critérios que consideram a capacidade contributiva dos devedores para decidir se uma infração tributária justifica sanções penais. Esse modelo assegura que o Direito Penal seja utilizado apenas nos casos de real prejuízo ao erário. A adoção de critérios semelhantes no Brasil é essencial para evitar a banalização da sanção penal, reservando-a para situações em que outros mecanismos de cobrança se revelarem ineficazes.