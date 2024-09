Em caso de descumprimento, podem surgir consequências legais, tanto para o condomínio quanto para a administração. Por isso, conhecer e aplicar a LGPD é mais do que uma obrigação legal — é uma medida essencial para a proteção dos moradores, visitantes e para o bom funcionamento do condomínio. Na falta do conhecimento técnico em tecnologias de segurança da informação e/ou conhecimento jurídico sobre a LGPD, muitos condomínios terceirizam esse papel, assim como o fazem com outras atividades especializadas e com isso reduzem a pesada carga de atividades dos síndicos.

Estar bem informado sobre a LGPD permite que o síndico proteja o condomínio contra riscos legais, mantendo um ambiente mais seguro e transparente para todos.