Opinião | Revista íntima nos presídios: entre segurança e direitos humanos

No entanto, o tribunal manteve brechas para a prática, permitindo-a apenas em “casos excepcionais”, quando o uso de scanners corporais ou raio-X for inviável e houver fortes e concretos indícios de suspeita, não admitindo meras subjetividades.

O poder público será obrigado a fundamentar a necessidade do procedimento em todos os casos, garantindo a responsabilização de agentes que cometerem excessos ou abusos. Por sua vez, a revista só poderá ocorrer com o consentimento do visitante. Em caso de recusa, a visita será impedida de ingressar no estabelecimento, devendo a autoridade administrativa justificar por escrito os motivos da restrição.

Para isso, foi estabelecido o prazo de dois anos, a contar da data do julgamento, para a aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-X e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais do país, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública.