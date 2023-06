Rolê de Anielle Franco de moto e sem capacete na Maré abre polêmica nas redes

Um vídeo em que a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, anda de moto no Complexo da Maré, onde nasceu, no Rio, gerou debate nas redes sociais nesta terça, 20. Apoiadores de Anielle afirmaram que a ministra mostra que é 'gente de verdade' 'dando rolé de moto na favela'. Outros usuários ressaltaram que a ministra estava sem capacete e chegaram a comparar a gravação a episódios envolvendo o presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, o ministério afirmou que a circulação 'na grande parte de territórios de favelas e periferias do Rio de Janeiro, historicamente, não se faz com capacete, pois há riscos dentro da própria comunidade de incitar confronto'.

O vídeo foi gravado na segunda, 19, quando Anielle participou de uma roda de escuta com moradores da Maré, realizada pelo Ministério e por coletivos da comunidade, para coletar depoimentos sobre violações de direitos, especialmente ligadas à violência policial.

Segundo o Ministério, ao final da agenda, Anielle foi ao Observatório de Favelas para ver a exposição 'Faveladas'. Foi então que a ministra andou na garupa da moto, durante três minutos.

"A ministra defende o cumprimento de regras de trânsito, em especial as ligadas à segurança e proteção das pessoas. Ao mesmo tempo, entende a importância de se reconhecer culturalmente o símbolo que este transporte tem na favela, facilitando o direito de ir e vir dos moradores e moradoras.", ressaltou a pasta.

O Código de Trânsito classifica andar de moto sem capacete como infração gravíssima. A multa é de R$ 293. No vídeo que circula nas redes desde segunda, 19, tanto Anielle como a motorista da moto estão sem o equipamento de segurança.

Em meio à repercussão do vídeo no Twitter, usuários lembraram de episódios em que o ex-presidente Jair Bolsonaro andou de moto, sem capacete, junto de apoiadores. O ex-chefe do Executivo já cometeu infrações, como condutor ou na garupa, no Guarujá (SP), em Quixadá (CE), numa ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, e em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.