Russomanno se envolve em batida de carro e discute na rua; assista

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos - SP) viralizou nas redes sociais. Contudo, o motivo não é a legislação do consumidor, e sim a de trânsito. Ele trafegava na tarde desta quinta, 16, pelas ruas de São Paulo, quando, ao sair do local em que estava estacionado, foi fechado por uma Kombi.

O carro de Russomanno estava saindo lentamente, quando uma Kombi, que vinha à sua esquerda, entrou na faixa, colidindo com o para-choque esquerdo do deputado. Não é possível ver nas imagens se alguns dos dois veículos estava com a seta ligada.

O carro de Russomanno é um Mitsubishi Pajero, cuja versão mais nova chega a custar mais de R$ 370mil. Uma parte da lataria é arrancada na colisão.

O motorista da Kombi e Russomanno descem para ver o estrago, e o deputado se exalta, apontando o dedo para o rosto do motorista.

Nas redes, a maioria dos usuários fica ao lado do motorista da Kombi. Alguns afirmam que o carro de Russomano deveria ter dado seta, mas não o fez.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO

A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado em Brasília e com o seu escritório em São Paulo. Contudo, até a conclusão da reportagem, não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)