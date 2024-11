As diferenças entre os paulistanos não se restringem à desigualdade social, cuja redução é dever do Estado e da sociedade. Mas também existem distinções climáticas, sobretudo no concernente à temperatura e umidade.

Sabe-se que o calor é mais prejudicial à saúde humana do que o frio. As altas temperaturas matam, nada obstante não apareçam como “causa mortis”. O gatilho deflagrador do óbito é AVC, enfarto, embolia, mas o agente remoto foi o calor.

A USP, uma das mais respeitadas Universidades em todo o mundo, realiza frequentes estudos para auxiliar o planejamento urbano e coordenar ações cujo objetivo é evitar mortes e assegurar à cidadania melhor qualidade existencial.

Apurou-se que bairros como Tucuruvi, Mooca, Freguesia do Ó e Jabaquara, considerados excelentes reduto para a moradia da chamada classe média, têm maior média de temperatura e menor umidade do que espaços como Capela do Socorro e Riacho Grande. É o que consta do artigo publicado na Revista Brasileira de Meteorologia, ao identificar regiões com intensidade maior de temperatura, cuja denominação é Ilha de Calor Urbano – ICU.