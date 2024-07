Pense-se no cenário do Planalto de Piratininga em 1554. Grandes rios, serpenteando por suas várzeas, rodeados de vegetação luxuriante, fauna rica e exuberante. O que fizemos? A pretexto de “retificar”, fizemos do Tietê um condutor de imundícies. Canal de líquido viscoso, venenoso, malcheiroso, atravessa a cidade. Cidade que impermeabilizamos, para ceder espaço a sua majestade o automóvel, o mais egoísta de todos os meios de locomoção. Ainda por cima, emissor de veneno que aquece o planeta e ocasiona a emergência climática.

Continuamos a errar e preferimos grandes obras, com bastante concreto, ferro e aço. E não devolvemos aos rios o que tomamos deles. Não ressuscitamos os córregos que foram sepultados para tornar a megalópole um pesadelo de trânsito, surreal e causador de enfermidades.

É mais do que urgente voltar a adotar soluções de acordo com a natureza. Respeitar a topografia, a geologia, as bacias hidrográficas. Será caro? Claro. Num primeiro momento, demolir os monstrengos que tornam a vida humana insalubre e desconfortável custará. Mas o urbanismo climático é a única alternativa ao caos. Ou, como diz Pedro Henrique de Christo, Presidente do NAVE – Novo Acordo Verde, enfrente-se o urbanismo climático para evitar o colapso. É urgente produzir estruturas multifuncionais de resiliência nas cidades.

O controle climático eficaz se fará mediante utilização de estruturas multifuncionais de resiliência urbana. Aproveitar os elementos naturais do território, vegetação e água como tecnologias construtivas. O concreto não deve ser a primeira e única solução. Mas a receita é “fazer a água penetrar no solo, ser absorvida por vegetação que incha, diminuir sua velocidade e ser concentrada em áreas previstas para alagamento – junto a redes de drenagem construídas como parte de espaços públicos verdes de integração e sustentabilidade”.