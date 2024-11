Seguranças do STF depõem à PF no inquérito sobre atentado a bomba

Um dos seguranças se aproximou do chaveiro Francisco Wanderley Luiz, o Tiü França, autor do atentado, depois que ele atirou uma camisa na estátua da Justiça, que fica em frente ao edifício do STF.

O agente da Polícia Judicial acompanhou o momento em que Francisco lançou explosivos em direção ao prédio do tribunal e testemunhou quando ele se deitou no chão e acionou o explosivo que causou sua morte.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, negou falhas na segurança e afirmou que os agentes evitaram a entrada de Francisco no prédio. O edifício segue cercado com grades e as visitações públicas devem permanecer suspensas pelo menos neste ano.