Mas é preciso acreditar que a boa-fé renasça qual fênix, a partir de bons exemplos. São mais fáceis de se encontrar no passado do que no ambíguo presente da opaca e nefasta polarização que contaminou a sociedade tupiniquim.

Pense-se no padrão de conduta política de Joaquim Nabuco. Participar da vida pública, para ele, era resultado de um atavismo. “Descendente de uma família que havia três gerações fornecia homens públicos ao país, ainda nos bancos acadêmicos essa tendência abrolhou, prenunciando a esplêndida floração futura. Mas a política em que acreditava e para a qual sentia o seu espírito tender era bem diversa daquela que, na realidade, o esperava e cujo travo bem cedo experimentou. Por isso não tardou em desiludir-se, como o prova o seguinte trecho de uma carta ao seu amigo, o Barão de Penedo: “Não é preciso, porém, ficar muito tempo na política para conceber por ela um profundo desgosto e um invencível aborrecimento”.

Foi muito generoso Mestre Nabuco, nesse trecho rememorado por Oscar Mendes, no elogio que lhe fez num dos “Cadernos de Cultura” em bons tempos publicados pelo MEC. E porque Nabuco se desiludiu da política? É que “ele trazia para a política todo um conjunto de princípios de honestidade, de lealdade, de liberdade e de amor à coisa pública, que não tardaram em entrar em choque com a realidade ambiente. Para uma política sem ideias, e quase sem ideais, trazia ele um corpo de doutrinas e princípios. Para uma política de conquista desenfreada do poder, de perseguição ao adversário, de intolerância e de ódios, queria ele contribuir com os ensinamentos e exemplos da política inglesa, apreendidos nos livros dos grandes tratadistas políticos da era vitoriana”.

Nabuco chegou a vivenciar a contradição entre os propósitos apregoados pelo partido e a conduta partidária de busca de satisfação de interesses pessoais, não apenas divorciados da profissão de fé constante nos estatutos, mas direcionada à obtenção de benesses nem sempre lícitas.