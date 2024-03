STF fecha as portas da revisão da vida toda para aposentados; entenda

“Ninguém fica feliz de não poder favorecer o segurado. Todos nós gostaríamos de dar o máximo possível a todas as pessoas. Mas nós também temos que zelar pelo que consideramos a integridade do sistema, senão perdem todos”, defendeu o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo.

Porta-vozes da tese defendiam que os segurados deveriam ter a prerrogativa de escolher o regime mais vantajoso em caso de mudança das regras de cálculo. Os ministros decidiram em sentido contrário, ou seja, que não há margem para a opção.

A decisão foi tomada, por maioria, na análise de duas ações de inconstitucionalidade que questionavam a obrigatoriedade das regras de transição definidas por uma lei de 1999, no governo FHC, que alterou o sistema previdenciário.

“É um jogo em que, a toda hora, o tema se renova”, disse o decano Gilmar Mendes. “É o recálculo a partir de situações que vão se colocando no tempo e de fato eternizam-se as demandas”, acrescentou antes de defender a responsabilidade fiscal como um “valor da cidadania”.