Coronel do Exército é suspeito de cobrar ‘doações’ via PIX de ex-alunos para cervejada

Mensagens de áudio enviadas em um grupo no WhatsApp mostram pedidos de doações, via PIX, para um churrasco com “cervejada” em troca do auxílio prestado.

Um dos ex-alunos denunciou a cobrança de R$ 1,7 mil como condição para o pagamento de férias atrasadas.

As suspeitas levaram o Ministério Público Militar a entrar com uma ação penal contra o tenente-coronel pelos crimes de concussão e prevaricação, ambos previstos no Código Penal Militar. Um primeiro-sargento também foi denunciado por suspeita de participação no esquema.