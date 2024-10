Ao assumir sua nova tarefa no atual governo, a ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Maria Evaristo, recebeu um documento intitulado “Denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania”, que versa sobre suposta violação de direitos relacionados a regimes semi-manicomial em terapias para pessoas autistas, elaborado por três entidades que se dedicam ao debate sobre os cuidados com as pessoas com TEA.

O documento acusa o método ABA, de se criar condições desumanas nas relações com pacientes. Acusa ainda um conjunto de clínicas de se especializarem de modo inadequado para atenderem esse público, sabidamente com alto índice de identificação e necessidades de tratamentos específicos. Para a ministra Macaé Maria Evaristo e demais ministros e autoridades envolvidos no assunto, o documento traz acusações infundadas sobre o método ABA. A partir de um conjunto de suposições sem nenhuma demonstração científica, essas entidades consideram o método equivocado por um critério meramente ideológico, ou por uma "verdade" criada entre seus membros. Sou mãe de um garoto autista de suporte 2 e travo, juntamente com milhares de mães e com o apoio importante da comunidade científica brasileira, a defesa dos direitos das pessoas PcD´s e portadores do TEA. Uma luta incessante contra a mercantilização dos tratamentos, ao mesmo tempo, pelo amplo acesso dessas pessoas ao necessário tratamento. Afirmo, ao lado da comunidade científica qualificada para esse assunto, que o método ABA é eficiente e capaz de levar melhorias significativas de qualidade de vida e até a desejada autossuficiência para pessoas com suporte 2 e 3 de autismo. É doloroso ver como, em meio a uma questão tão delicada e urgente, alguns grupos preferem polarizar e generalizar em vez de unir forças em prol do que realmente importa: o bem-estar e o futuro das pessoas autistas. Cada família que enfrenta o desafio de cuidar de um filho autista sabe o peso dessa responsabilidade e o quanto é necessário ter acesso a terapias adequadas, como o ABA, que oferecem uma chance real de desenvolvimento e independência.

