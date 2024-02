Tribunal condena operadora de telefonia por 30 ligações diárias a cliente até à noite e feriados

A reportagem do Estadão entrou em contato com a assessoria da TIM, mas não teve retorno até a publicação do texto. O espaço está aberto para manifestação.

Nos autos do processo, em sua defesa, a operadora alegou que as ligações de telemarketing seriam um procedimento legal, justificando que o acesso do número do celular do autor estava previsto no contrato assinado.

O relato do cliente foi transcrito no voto do relator do recurso levado ao Tribunal, desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho. O assédio ocorreu em 2022, segundo o processo.

“‘Recebo diariamente, em diversos horários do dia, até mesmo à noite e durante o fim de semana e feriados, diversas ligações da operadora TIM, oferecendo promoções, cobranças indevidas e outras ligações automáticas que não completam, importunando e atrapalhando o meu tempo de trabalho, descanso e convívio familiar. Tais ligações têm gerado constrangimentos e transtornos diários e intermitentes, abalando a sanidade mental do consumidor.”