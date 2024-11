Tribunal de Sergipe gasta R$ 29 mil com luzes de Natal

Quanto ao questionamento sobre se a mesma atendeu ao princípio da economicidade, a resposta é sim. Aliás, as ações adotadas pela gestão do TJSE são sempre norteadas tendo como bases sólidas a economicidade, a transparência e a legalidade. Para tanto, foi realizada ampla pesquisa de preços no mercado e, após isso, o fornecedor que apresentou o menor preço foi sagrado vencedor.

Reitera-se que nossas aquisições e contratações são econômicas, transparentes, com publicação em sistemas informatizados institucionais e no portal da Transparência do TJSE, com ampla divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e submetidas ao crivo dos órgãos de controle interno e externo.

Por fim, o TJSE agradece o interesse em acompanhar o gasto público, fortalecendo o controle social, buscando, ao fim, o melhor emprego dos recursos públicos.