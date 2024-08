Tribunal de São Paulo confirma absolvição de Camilo Cristófaro em processo por racismo

A decisão é unânime. Por três votos a zero, os desembargadores da 10.ª Câmara Criminal do TJ confirmaram sentença de primeira instância. A desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno foi a relatora. Acompanharam seu voto os desembargadores Maria de Lourdes Rachid e Nelson Fonseca.

O processo de cassação não tem relação com a ação penal e nem vincula o resultado na esfera criminal. As instâncias são independentes. Na Câmara, os vereadores entenderam que ele violou o decoro do cargo. Na Justiça, a avaliação é a que ele agiu sem dolo, ou seja, sem a intenção de ofender a comunidade negra.

O vereador já havia sido absolvido na primeira instância. Em julho de 2023, o juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, da 17.ª Vara Criminal, concluiu que a declaração foi uma “brincadeira” “completamente deturpada e mal interpretada”.

“A fala em si na sua objetividade poderia sim ser considerada discriminatória, porém ao ser dita sem a vontade de discriminar há um esvaziamento natural do dolo”, diz um trecho da sentença.