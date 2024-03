Todos já experimentamos isso. Mas a História é prenhe de episódios assim. Famosos também se sujeitam à álea do destino. Um desses casos se passou com Olavo Bilac e Raul Pompeia, dois escritores célebre e contemporâneos. Bilac escrevia diariamente para o jornal “Cidade do Rio”, de propriedade de José do Patrocínio. Um dia, cansado e sem imaginação, pediu a um colega - cujo nome não se menciona - que escrevesse o artigo para o dia seguinte e o levasse diretamente ao jornal.

Assim se fez. Só que o “amigo” tomou por assunto um boato maligno que envolvia Raul Pompeia, a quem o artigo acabou injuriando. Olavo Bilac nutria grande estima por Pompeia. Ficou desorientado e foi procurar o alvo da crueldade jornalística para se explicar. Não o encontrou.

Raul, justificadamente ofendido, fez publicar, no dia seguinte, uma violenta resposta que insultava Bilac. Ambos se encontraram à tarde num local em que os intelectuais se reuniam. Ao entrar, Bilac se atirou contra Raul, com o fito de agredi-lo. Pompeia reagiu. Ambos se engalfinharam e deu trabalho separá-los.

Cada grupo acompanhou um contendor até a respectiva casa. Ao entrar, Raul Pompeia foi contundente: “Vou desafiar Bilac para um duelo. Só a sangue isso pode acabar!”.