Valdemar foi o último dos aliados de Bolsonaro presos durante buscas da Operação Tempus Veritatis a passar pela audiência de custódia. Os demais foram o ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, que teria entregue a minuta do golpe ao ex-presidente; e os militares Rafael Martins de Oliveira, major das Forças Especiais do Exército, e Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército e ex-assessor especial do ex-presidente. Todos permaneceram presos.

O político foi preso na quinta-feira, 8, depois de policiais federais encontrarem uma arma de fogo com posse supostamente irregular em sua casa durante buscas da operação da PF. Os federais encontraram também uma pepita de ouro que, segundo a primeira perícia da PF, tem origem em garimpo.

A defesa de Costa Neto afirmou que a posse de pedra ‘não configura delito, segundo a própria jurisprudência’. Além disso, em nota, também apontou que a arma é registrada, tem uso permitido, pertence a um parente próximo e foi esquecida há vários anos no apartamento dele.