Voltemos a Maricá: “Os maus não querem liberdade para se fazerem bons mas para se tornarem piores. Nunca devemos recear-nos tanto de nós mesmos, como quando gozamos de maior e mais ampla liberdade. A paixão de liberdade em muita gente não é mais do que desejo de licença e impunidade. A maior loucura política é ampliar a liberdade a quem não tem suficiente capacidade para bem usar dela. De ordinário, os que reclamam mais liberdade são os que menos a merecem. Os povos mais livres são geralmente os mais ingratos”.

E ainda: “A liberdade de pensar pode ser ilimitada, a de falar, escrever e obrar deve ser muito restrita e definida; não ofendemos com o pensamento, mas com as palavras e ações. A liberdade da imprensa é talvez o melhor remédio e corretivo do abuso das outras liberdades. Nas maiores companhias temos a menor liberdade; somos plenamente livres quando estamos sós. Quando os códigos decretaram por penas dos maiores crimes a privação da liberdade ou da vida, reputaram ser estes os maiores bens da existência humana. Liberdade sem juízo é pólvora em mãos de meninos. A liberdade sem religião se converte em libertinagem e devassidão. Não cativemos o coração nem a razão: para a nossa felicidade, devemos sentir e pensar com liberdade”.

Por fim, “Quem se não receia da liberdade, não a merece. A liberdade sobeja sempre nos homens; o que lhes falta é juízo. Tudo quanto nos circunda limita a nossa liberdade. Esta é sempre menos real do que ideal. O homem em sociedade é um escravo que se imagina livre, e não pode sê-lo quanto presume, por sensível e passível em infinitas relações. Se pudéssemos conhecer e prever o futuro, não seríamos livres. O absolutismo bem entendido é o corretivo da liberdade mal compreendida. A liberdade é como o vinho: pouco, fortalece; muito, enfraquece. Fala-se muito em economia, onde é menos observada; e em liberdade, onde tudo e anarquia. A liberdade de imprensa, em alguns países, é a faculdade de anarquizar, seduzir e sublevar os povos impunemente”.

E então? Alguma atualidade nas máximas do Marquês de Maricá?