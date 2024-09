“Variamos com as idades, de instintos, gostos, paixões, opiniões, até mesmo de moléstias. Os homens têm figurado os Deuses com os mesmos vícios, paixões e defeitos que neles existem: figurando-os com a forma humana, julgaram melhor compreendê-los e honrar deste modo a própria espécie nas famílias animais da natureza. As paixões eclipsam a razão, como as nuvens a luz do sol. O choque e reencontro das paixões, interesses e opiniões, constituem a vida social e igualmente a individual, tendendo tudo a equilibrar-se sem que se estabeleça jamais um completo equilíbrio. A vida humana é uma guerra perene de interesses, opiniões e paixões, que agitando os homens os conservam em ação e movimento, e lhes não permitem que fiquem inativos e estacionários no teatro deste mundo”.

“Há paixão logo que um objeto ocupa exclusivamente o nosso pensamento e imaginação. O trabalho é tão necessário para o exercício da vida, que os animais, não tendo as paixões morais que tanto impelem os homens ao movimento e ação, são incomodados por inumeráveis insetos que os forçam a um moto contínuo para os matar e repelir. O verdadeiro heroísmo é a virtude que o confere, e não os vícios, crimes e paixões”.

“Por toda a parte se alega razão e não se descobre senão paixão. Se entre os viventes são os homens os que gozam mais dos prazeres sensuais da natureza e indústria própria, também, por contrapeso, sofrem muito moralmente pelas opiniões divergentes, crenças absurdas e paixões desregradas que os atormentam em sua vida terrestre e social. De todas as paixões, a ambição é a origem dos maiores crimes e males: ela emprega, indistintamente, todos os meios bons e maus para chegar aos seus fins de riqueza, poder e mando”.

“O jogo dos interesses, opiniões e paixões individuais no trato da vida familiar, social e política dos homens é tão natural e consequente com a natureza humana, que não devemos estranhar a sua oposição, divergência e exorbitância, antes admirar como se coordena e contribui para a felicidade do gênero humano, sua conservação e renovação no teatro deste mundo. O espírito de partido, o interesse individual mal entendido e as paixões exaltadas tornam os homens loucos e irracionais no intervalo em que dominam e prevalecem tais elementos de discórdia, confusão e alienação mental”.

A paixão enlouquece. Mas quem é capaz de viver sem ter experimentado ao menos uma paixão?