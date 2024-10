Bolsonaro enfrenta pulverização, e PL prevê dobrar número de prefeituras nas eleições deste ano

A aliança entre Bolsonaro e o chefe do PL, Valdemar Costa Neto, sanou a dispersão do voto ideológico na direita radical e a legenda, após eleger a maior bancada do Congresso Nacional em 2022, abocanhou a maior fatia do fundo eleitoral. Com o montante de R$ 886,8 milhões, vem turbinando as candidaturas que apostam nos valores conservadores para se elegerem.

Mesmo assim, a “bolsonarização” pela qual passou um partido que era pouco identificado com a direita tem deixado problemas no PL, uma vez que a associação de imagem entre candidato e o principal padrinho político se torna primordial para o desempenho eleitoral. Lideranças se queixam de que Bolsonaro tem se encontrado e gravado vídeos de apoio com nomes de baixa identificação com o próprio ex-presidente, em cidades como Guarulhos, Taubaté e Guarujá. Deputados federais relataram ao Estadão uma insatisfação interna com a postura.