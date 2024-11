Bolsonaro: ‘Espero ser convidado para posse de Trump; Quem vai dizer se vou é Sua Excelência Moraes’

“Se for (convidado), vou peticionar ao TSE, para ver se eu posso ir lá acompanhado da esposa. Se não convidar, paciência, tem seus motivos. Acredito que seja convidado. Bem, quem vai decidir se eu vou ou não é Sua Excelência, Alexandre de Moraes”, afirmou. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 13, na sede do PL, em Brasília, durante a posse de seu filho “zero 3″, Eduardo Bolsonaro, como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL.

Bolsonaro não pode deixar o País porque está com o passaporte retido por determinação de Moraes, no âmbito do inquérito de Moraes que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte de bolsonaristas após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.