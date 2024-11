Vitória de Trump estimula Bolsonaro a repetir Lula 2018 e esticar corda da candidatura

As declarações públicas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que lançará candidatura ao Palácio do Planalto em 2026, apesar de estar inelegível, podem até soar incoerência. Porém, de acordo com aliados, é a pura revelação de sua estratégia política. Tal como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2018, Bolsonaro pretende esticar a corda de uma candidatura à Presidência da República até o limite. Se no fio da navalha — ou seja, no prazo definido por lei para ter uma candidatura deferida — ele não conseguir reverter a inelegibilidade, o ex-presidente deverá indicar um filho ou um militar como “poste”, ainda que isso custe à direita perder a eleição, apostam interlocutores. Bolsonaro se recusa a “passar o bastão” do eleitorado, e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos o animou ainda mais a consolidar sua estratégia de “repetir” Lula.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravando um vídeo em apoio ao então candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump Foto: @EricSpracklen via X (antigo Twitter)