Bolsonaro imitou pessoa com falta de ar diferentemente do que disse no Jornal Nacional; veja vídeo

Diferentemente do que afirmou em entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já imitou uma pessoa com falta de ar em referência a pessoas infectadas com covid-19.

Questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre ter imitado pacientes com falta de ar, o presidente rebateu e disse que “queria que você colocasse no ar eu imitando falta de ar”.

Bolsonaro, contudo, recorreu duas vezes à imitação de pessoas que não conseguem respirar para criticar o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

A primeira, em 18 de março de 2021, durante uma live em que critica Mandetta. No vídeo, ele defende o tratamento precoce como forma de combater a covid-19. “Quem é contra, sem problemas, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue a receita do ministro do Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar você vai para o hospital”, afirmou, enquanto fazia gestos e sons de uma pessoa que não consegue respirar.

Em outra transmissão ao vivo em maio de 2021 nas suas redes sociais, o presidente voltou a fazer os mesmos gestos . Novamente, em meio a críticas ao ex-ministro e à promoção do uso de medicamentos como a cloroquina para o tratamento da covid-19, o presidente chamou de “canalha” quem critica o fármaco. “(O) Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala aquela coisa para você. Fica em casa e quando estiver sentido falta de ar, você vai para o hospital para fazer o que, para tomar o que? Se não tem remédio com comprovação científica? Para ser entubado”, disse.