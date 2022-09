Bolsonaro reúne ministros no Palácio do Alvorada antes do desfile do 7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne ministros para um café da manhã no Palácio do Alvorada na manhã desta quarta-feira, 7, antes do desfile cívico-militar em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. Candidato à reeleição, o chefe do Executivo quer mostrar unidade do governo no momento em que tenta fazer do 7 de setembro um ato político que impulsione seus planos eleitorais. O café da manhã não consta da agenda oficial de Bolsonaro, mas entrou na do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O início do desfile está marcado para as 9h, na Esplanada dos Ministérios. O presidente deve assistir à solenidade e, depois, discursar a apoiadores em um trio elétrico em frente ao Congresso. À tarde, Bolsonaro viajará ao Rio de Janeiro para participar de um ato político na Avenida Atlântica, em Copacabana, com apresentações das Forças Armadas. Na orla carioca, é esperado um pronunciamento ainda mais inflamado do que em Brasília.

O titular da Economia, Paulo Guedes, é um dos ministros que tomam café com o presidente Jair Boslonaro (PL) na manhã desta quarta-feira, 7 de Setembro. Foto: Adriano Machado/Reuters

Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas e chegou a afirmar que não cumpriria mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A declaração gerou uma crise institucional no País. Naquela vez, o conflito só foi apaziguado com uma carta pública de recuo do chefe do Executivo, dois dias depois, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes à Corte.