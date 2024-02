Bolsonaro transfere para general Heleno responsabilidade por plano de espionagem a Lula em 2022

“As inteligências, eu raramente usava as que nós temos, das Forças Armadas, a própria Abin, a Polícia Federal. Não vejo nada demais naquilo. O Heleno queria se estender sobre o assunto, eu falei que não era o caso. Vai fazer uma operação, faça. A Abin tem esse poder de fazer operações para preservar as pessoas até”, disse Bolsonaro.

Num trecho da reunião gravada Heleno diz: “Vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados (as campanhas) estão fazendo”. Momentos depois, Bolsonaro o interrompe. “General, eu peço que o senhor não prossiga mais na tua observação aqui”, diz. “A gente conversa em particular, na nossa sala, sobre o que a Abin está fazendo”, diz Bolsonaro. A reunião aconteceu no Salão Leste, no segundo andar do Palácio do Planalto. A gravação foi obtida pelo STF com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou acordo de delação premiada em setembro do ano passado.