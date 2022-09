Bolsonaro transforma evento militar em comício, tudo junto e misturado

Com um casaco preto, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu o que queria: levou seu povo às ruas e o misturou às Forças Armadas. O palanque militar ao lado do Forte de Copacabana foi tomado por apoiadores de Bolsonaro com camisetas verde e amarelo enquanto o locutor acentuava o nome do candidato e o público respondia: “Mito!” O presidente desceu do palanque e foi cumprimentar seus apoiadores enquanto os canhões Exército disparavam suas salas.

Tudo debaixo dos olhares de dois integrantes do Alto Comando do Exército, o comandante militar do Leste, general André Luiz Novaes, e o chefe do Departamento de Ensino da Força Terrestre, general Flávio Marques Barbosa, e oficiais generais da Marinha e da Força Aérea. O palanque do evento militar se transformou em palco de evento partidário, com a presença de políticos e apoiadores, como o empresário Luciano Hang.

Leia também Bolsonaro chama Lula de ‘quadrilheiro’ e defende, no Rio, empresários investigados pelo STF

A distância entre o carro de som onde Bolsonaro discursaria e o palanque militar que reuniu as autoridades militares passou despercebida de quem esteve na orla.

O general Novaes esteve de manhã no Forte de Copacabana. Voltou à tarde para o evento militar. Enquanto a esquadra desfilava e a esquadrilha da fumaça fazia sua demonstração, o presidente se aproximava com sua motociata. Tudo junto e misturado.

Encerrada a cerimônia militar, Bolsonaro rumou ao trio elétrico e discursou a cerca de 200 metros de distância do evento dos generais. Manteve-se contido em suas críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. “Vamos convencer quem pensa contrário”, disse. Esse era seu objetivo principal. Ele sabe que sem isso não será reeleito. E prometeu para seus apoiadores que cai colocar “dentro das quatro linhas” todos que ousarem ficar “fora delas”. Por fim, reforçou o discurso anticomunista para atingir seu principal oponente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milhares de apoiadores se reúnem em Copacabana para acompanhar o discurso de Bolsonaro Foto: Carl de Souza/AFP

No Rio, desde o posto 3 até o Forte, as pessoas com camisetas da seleção brasileira caminhavam e se aglomeravam em torno de carros de som entre os cariocas indiferentes ao comício que foram à praia no dia de sol.

Continua após a publicidade

Eles aplaudiam as apresentações militares das Forças Armadas, como a da esquadrilha da fumaça. Misturavam-se o evento militar do bicentenário à reunião de Bolsonaro a exemplo do que ocorrera antes em Brasília. Mas o chamado do presidente para que o povo em geral fosse às ruas apoiá-lo foi escutado apenas por seu povo.

Em Copacabana viam-se faixas contra o comunismo e pela intervenção militar. Houve até discurso a favor do tratamento precoce contra a covid-19 e contra a vacina. Mas, se conseguiu mobilizar seu povo com a ajuda dos cabos eleitorais dos candidatos às eleições que o apoiam, as faixas e discursos e camisetas mostravam que Bolsonaro não conseguiu atrair o restante da população.

O evento no Rio foi o último ato de um dia que consolidou o isolamento de Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele seguiu o desenho antevisto mais cedo, em Brasília, quando o candidato à reeleição pelo PL lembrou fatos históricos, como o golpe militar de 1964 e sua própria eleição, para dizer que a “história pode se repetir”. Pôs no mesmo balaio o golpe de 1964 o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 para o deleite do PT, que sempre fez o mesmo. Queria dizer que o bem sempre venceu o mal, mas acabou apenas reafirmando o discurso de sempre que associa todos os que se opõe ao governo – dos banqueiros aos professores do Largo São Francisco – ao comunismo.

7 de setembro no Rio; veja fotos + 6

O presidente usou a TV públicas para afirmar que o que estava em jogo na data cívica era “a nossa liberdade, o nosso futuro”. Estava certo. Mas o que estava se decidia tanto em Brasília quanto na orla de Copacabana não era propriamente o futuro da Nação, mas o de Bolsonaro e de seus filhos. O candidato transformou, como previsto, a data do bicentenário em ato político-eleitoral. Daí a presença dos apoiadores de sempre no palanque do desfile cívico-militar em Brasília, de d. Bertrand de Orleans e Bragança ao empresário Luciano Hang.

No Rio, os tiros de canhão do Forte de Copacabana reforçavam o que aconteceu mais uma vez no dia: a tentativa de Bolsonaro mostrar que ele e não a Nação detém as armas das três Forças. A orla perto da unidade militar se enchia de apoiadores de Bolsonaro na mesma medida em que os chefes dos demais Poderes da República se ausentavam do palanque em Brasília. Era o primeiro sinal do isolamento presidencial, situação que só deve aumentar a medida em que as pesquisas de intenção de voto mostram ser cada vez mais distante a possibilidade da reeleição e o apoio a um golpe.

A presença da militância bolsonarista no Rio foi até além da de outros atos promovidos pelo movimento em anos anteriores cidade. Bolsonaro tentou mobilizar o passado – trouxe o coração de d. Pedro I de Portugal para o Brasil para o bicentenário e usou o anticomunismo do século 20 – e mais uma vez apostou na divisão do País para garantir votos em outubro.

Continua após a publicidade

O chamado de Bolsonaro para a população ir às ruas limitou-se assim ao seu povo, aquele mesmo que nunca o abandonou durante seu governo. No Leme, do outro lado da orla de Copacabana, ninguém parecia ter tomado conhecimento da convocação do presidente. Longe do Forte, as quadras de vôlei e de futebol de praia estavam cheias. Havia mais pessoas com o manto rubro-negro do Flamengo à espera do jogo pela semifinal da Taça Libertadores do que com a camiseta verde-amarela da seleção. O carioca e os turistas aproveitaram o dia de sol para caminhar na orla, andar de bicicleta e tomar sorvete sem levantar os olhos para ver a passagem da esquadra. E, assim, transformado em ato partidário, por obra do presidente da República, a comemoração dos 200 da Independência viu uma Nação dividida e em grande parte ausente das ruas para festejá-la.