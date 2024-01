Boulos foi com o seu ‘Celtinha’ para o encontro com Marta Suplicy no Jardim Paulista; veja vídeo

BRASÍLIA — O pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) foi com o seu “Celtinha”, um Celta 2010, encontrar-se com a ex-secretária de Relações Internacionais da capital paulista Marta Suplicy neste sábado, 13. A reunião aconteceu na casa de Marta, no Jardim Paulista. A própria Marta se encarregou de divulgar o vídeo da chega de Boulos. A ex-prefeita foi na portaria do prédio receber o deputado do PSOL.

A visita demorou cerca de três horas e também teve a participação do deputado federal Rui Falcão (SP), que já foi presidente do PT. Boulos disse que foi “excelente” e que caberá ao PT consolidar a chapa com Marta para o pleito de 2024.

A ex-prefeita reproduziu um manifesto defendendo a formação de uma frente ampla, que foi lançada em setembro de 2019 durante o governo Bolsonaro. A aproximação de Nunes com Bolsonaro foi um dos motivos apontados por aliados de Marta para ela deixar a prefeitura nesta semana. As negociações do prefeito com o ex-presidente, porém, se arrastaram ao longo de 2023.

Marta voltará ao PT para ser vice de Boulos na eleição municipal de 2024. Ela foi a Brasília conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no começo da semana, participou do ato em memória das manifestações golpistas do 8 de janeiro de 2023. Depois da ida, Marta deixou a Prefeitura de São Paulo nesta semana.

O PT de São Paulo deve se manifestar oficialmente sobre a aliança apenas após reunião do diretório municipal na terça-feira, 16. O encontro debaterá a filiação de Marta e definirá os termos para a chegada dela ao partido. Pelo estatuto do PT, a Executiva nacional ou estadual precisa dar o sinal verde para a filiação.

Boulos tem uma viagem internacional programada para os próximos dias. A previsão é que siga para Paris neste domingo. O embarque estava previsto para este sábado, mas foi adiado para o dia seguinte.

Boulos deve se reunir com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. A conversa seria sobre projetos que deram certo na capital francesa, principalemente na área de transporte. Depois, o parlamentar viaja à China, onde deverá se encontrar com dirigentes locais em diferentes municípios do país asiático. No dia 23, ele já estará de volta ao Brasil.