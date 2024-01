Boulos embarca em tour pela França e China após almoço com Marta para definir chapa em SP

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) embarca neste fim de semana em uma excursão pela Europa e Ásia para conhecer experiências bem-sucedidas de gestão pública a fim de incorporá-las a seu programa de governo. O tour internacional vai começar após o encontro, neste sábado, 13, entre o deputado federal e a ex-prefeita Marta Suplicy para selar o acordo para disputar a eleição municipal deste ano. Marta deverá voltar ao PT para assumir a vice na chapa de Boulos.

O primeiro destino da incursão psolista será a França. Na segunda-feira, 15, Boulos deve se reunir com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, com o propósito de conversar sobre ações bem-sucedidas na capital francesa, como a “Cidade de 15 minutos”, projeto que priorizou investimentos em transporte público. Depois, o parlamentar viaja à China, onde deverá se encontrar com dirigentes locais em diferentes municípios do país asiático. No dia 23, ele já terá agenda em São Paulo.

Guilherme Boulos e Marta Suplicy devem compor uma chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão e Denise Andrade/Estadão

A excursão integra a estratégia de Boulos para compensar sua inexperiência na gestão pública. O propósito da viagem é absorver experiências internacionais e destacar um perfil mais moderado, afastando-se da imagem radical associada por adversários. Eleito deputado federal em 2022, a falta de experiência do psolista foi explorada por opositores durante a campanha para Prefeito em 2020. Naquele ano, Boulos chegou ao segundo turno, mas perdeu para Bruno Covas (PSDB).

No ano passado, Boulos viajou pela América Latina e Estados Unidos para conhecer diferentes modelos de gestão. Em abril, teve uma reunião com a prefeita de Santiago (Chile), Iraci Hassler. Já em setembro, se encontrou com o ex-prefeito de Nova York (EUA) Bill de Blasio.

Lula está em SP em fim de semana de encontro entre Boulos e Marta

Continua após a publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, vão passar o fim de semana em São Paulo. Na tarde desta sexta-feira, por volta das 17h10, Lula chegou à sua residência no bairro de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital. O presidente está envolvido na articulação para trazer Marta de volta ao PT, visando sua indicação como vice na chapa de Boulos.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está envolvido na articulação para trazer Marta Suplicy de volta ao PT, visando sua indicação como vice na chapa de Guilherme Boulos Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR

No entanto, segundo a assessoria do presidente, os compromissos em São Paulo têm natureza pessoal, e Lula não deve participar do almoço entre os dois aliados marcado para sábado. Até a noite desta sexta-feira, em linha com o que informou a assessoria de Lula, nem petistas nem pessoas próximas a Boulos foram informadas da eventual presença do presidente no encontro.

O almoço deste sábado marcará o primeiro encontro entre a ex-prefeita e o deputado do PSOL desde o fortalecimento da aliança. Marta e seu marido, Márcio Toledo, serão anfitriões para Boulos e sua esposa Natalia Szermeta em sua residência no bairro Jardim Paulista. A presença do deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e de sua esposa também é aguardada.

O posicionamento oficial do PT de São Paulo em relação à aliança só será divulgado após a reunião do diretório municipal na terça-feira, dia 16. Durante o encontro, será discutida a filiação de Marta, e os termo para sua integração ao partido serão definidos. Conforme o estatuto do PT, a aprovação da filiação requer a autorização da Executiva nacional ou estadual.