Como Nikolas Ferreira atuou para ampliar espaço da direita no País, ajudando vereadores recordistas

Principal cabo eleitoral do PL nestas eleições municipais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) elegeu menos da metade dos candidatos apoiados por ele pelo País. O resultado, no entanto, não simbolizou um fracasso. Ao contrário. Em São Paulo, o vereador mais votado, Lucas Pavaneto (PL), que alcançou 161,3 mil votos, contou com o apoio do jovem expoente do bolsonarismo. Em Belo Horizonte, seu ex-assessor Pablo Almeida (PL) também alcançou 39,9 mil votos e ficou como melhor colocado nas eleições para o Legislativo na capital mineira. Foi a maior votação da história de um vereador na cidade.

O deputado federal foi escalado para apoiar as candidaturas do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto no Brasil. Ferreira percorreu o País participando de eventos de campanha dos postulantes e oferecendo imersões sobre uso das redes sociais. Com 11,7 milhões de seguidores no Instagram, o deputado é visto como uma peça fundamental para a direita bolsonarista.

Nikolas Ferreira durante ato na Avenida Paulista com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Jovem, cristão, conservador e assíduo das redes sociais, Nikolas Ferreira dedicou parte de seu apoio a candidatos que se enquadrassem nessas mesmas características. Segundo o deputado, eles foram escolhidos “a dedo”. “A gente conseguiu levantar muita gente boa, sabe? Gente, digamos assim, puro sangue. Nenhum desses aí foi do centro. Não, todo mundo ali foi escolhido a dedo. É gente de direita mesmo”, disse o deputado. Além de Belo Horizonte e São Paulo, o deputado conseguiu eleger políticos com esse perfil nas Câmaras Municipais de outras capitais brasileiras como em Fortaleza, onde Bella Carmelo (PL), de 24 anos, foi a terceira vereadora mais votada - com 28 mil votos. No Recife, Gilson Filho (PL) obteve a segunda melhor votação aos 26 anos – foram 16 mil votos. Ainda na capital pernambucana, Tiago Medina (PL) foi eleito aos 21 anos, com 10 mil votos.

Ferreira também ajudou a impulsionar campanhas no interior mineiro e elegeu Pedro Luiz (PL), de 28 anos, em Contagem. Ele foi o segundo vereador eleito com mais votos (9 mil). Samuel Caieres (PL), 21 anos, também ficou em segundo lugar (1,4 mil) em Janaúba. Aos 19 anos, Rafael Lima (PL) recebeu mil votos e se tornou um dos vereadores mais jovens eleitos no País, em São João Del Rei.

O cientista político Paulo Ramirez, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), avalia que as estratégias de Nikolas Ferreira nas redes sociais capturam o publico jovem. “Ele acaba utilizando essas linguagens mais espalhafatosas que são típicas das redes, e isso de fato tem atraído muitos votos. A gente viu o caso aqui do Marçal, por exemplo. Então, isso tende a criar cada vez mais poderes Executivos e Legislativos em todos os níveis, federal e municipal, cada vez menos pautados nas questões mais importantes de uma cidade”, afirma.

Vereador mais bem votado em São Paulo quer reproduzir estilo do deputado federal

Lucas Pavanato disse que planeja reproduzir o estilo do parlamentar mineiro em São Paulo, a quem se referiu como um “grande amigo”, mobilizando o eleitorado de direita em torno de temas importantes para esse segmento. “Ele é uma grande inspiração para mim”. Como mostrou o Estadão, Pavanato faz parte da nova geração de políticos que domina a comunicação nas redes sociais.

Em fevereiro deste ano, Nikolas Ferreira lançou um curso para candidatos a prefeitos e vereadores de direita nas eleições municipais de 2024. O conteúdo, segundo o deputado, era voltado àqueles que não querem “deixar que um esquerdista tome o seu lugar”. Ferreira aproveitou o período de campanha para “poder fazer uma imersão mais próxima” com os candidatos, o que na avaliação dele foi positivo. “A gente conseguiu levantar muita gente assim”, afirmou o deputado.

“Os jovens se baseiam exatamente nesse tipo de discurso: memes, falas espalhafatosas, palavreados mais fortes e xingamentos. Essa onda neo-pentecostal acaba se comunicando nas redes com muito mais eficácia que as esquerdas e os movimentos da diversidade”, explica Ramirez.

A estratégia repete a própria trajetória do deputado federal. Aos 24 anos, Nikolas Ferreira foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador, ainda em 2020. Dois anos depois, o bolsonarista se elegeu para o cargo que ocupa atualmente no Congresso Nacional como o deputado federal mais eleito em Minas Gerais.

Direta e centro-direita avançam nos municípios do País

Os resultados do primeiro turno das eleições mostraram um avanço da direita e centro-direita no País. As seis principais legendas associadas aos espectros políticos conseguiram eleger candidatos em mais de 3 mil municípios, o que corresponde a cerca 70% das cidades do Brasil.

PUBLICIDADE O PL foi o partido com o maior número de prefeitos eleitos nas 103 maiores cidades do País. Ao todo, a legenda do ex-presidente conseguiu emplacar 10 prefeitos, sendo seguida pelo União Brasil, que conquistou nove cadeiras. A sigla também conquistou o maior número de vagas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, todas elas impulsionadas pelo apoio de Nikolas Ferreira. Das 41 cadeiras, o PL conquistou seis. O deputado federal também respaldou candidatos às prefeituras de Minas Gerais e de outras cidades brasileiras. Entre os 50 postulantes de cidades mineiras apoiados por Nikolas, 35 não foram eleitos e um disputa o segundo turno - Bruno Engler (PL), na capital. No restante do País, seis candidatos do PL que contaram com a presença do deputado na campanha foram eleitos e outros seis estarão nas urnas no próximo dia 27 de outubro, sendo cinco em capitais brasileiras. Apesar da derrota da maioria dos candidatos apoiados por ele, o deputado comemorou. “O nosso resultado é maior ainda, porque a gente marcou posição em muitos locais”, afirmou.

Entre as capitais está Fortaleza, onde André Fernandes (PL) enfrenta Evandro Leitão (PT). Colega de bancada de Nikolas no Congresso, Fernandes, de 26 anos, também é um jovem, cristão e conservador que tem domínio das redes sociais. O engajamento do deputado federal fica atrás somente de Pablo Marçal (PRTB) entre os candidatos deste ano.

Integrantes da campanha de Fernandes afirmam que Nikolas Ferreira foi muito importante para a campanha do deputado e possui uma “excelente sintonia” com o deputado federal.