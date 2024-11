Cadastro de pedófilos e estupradores só deve valer para condenações futuras, dizem juristas

Após a aprovação do texto que retornou da Câmara dos Deputados em votação simbólica (quando não há contagem dos votos) pelo Senado, Buzetti falou sobre o que teria motivado a apresentação da proposta: o assassinato de uma mãe e três filhas que passavam férias no município matogrossense de Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O crime em questão foi cometido, em novembro de 2023, por um pedreiro foragido por crime sexual praticado em outra cidade do Estado. Em julho deste ano, o Ministério Público do Mato Grosso (MPMT) determinou que o réu confesso, denunciado por quatro assassinatos e três estupros, vá a júri popular.

“Foi ao saber, através da minha assessoria, que nomes de pedófilos e estupradores eram mantidos em segredo pela Justiça, que apresentei o [projeto de lei] que apreciamos hoje. Se o empregador desse monstro soubesse que se tratava de um estuprador, teria ele sido contratado? Foi da obra em que ele trabalhava que ele preparou o crime. Então, se não tivesse sido contratado, será que a história da família [vitimada] seria diferente?”, questionou a senadora.