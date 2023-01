Cadeiras de ministros arrancadas, pichações e janelas destruídas; veja as cenas da depredação do STF

BRASÍLIA - O grupo de manifestantes que invadiu a sede dos três Poderes, neste domingo, 8, em Brasília, deixou um cenário de destruição no Supremo Tribunal Federal (STF), um dos principais alvos dos ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos.

O plenário foi invadido e o local foi depredado. Até mesmo cadeiras dos ministros do Supremo e o brasão da República, que estava fixado no local, foi retirado por manifestantes. “Supremo é o povo” foi uma das frases usadas durante a invasão.

Por conta da depredação, o sistema de incêndio do Supremo acabou disparando, lançando jatos de água sobre as cadeiras do plenário.

Veja as imagens:

Manifestantes invadem STF

URGENTE:



o @weslley_galzo mostra o que os invasores fizeram no plenário do stf. 👇🏼



acompanhe pelo @Estadao pic.twitter.com/RhHIOY3ltN — julia affonso (@julia_affonso_) January 8, 2023

O Estadão entrou no plenário completamente destruído. As imagens mostram que não há menor condição de o tribunal reabrir nas condições em que está.

o @weslley_galzo mostra o stf pichado e destruído por grupos radicais e extremistas. arrancaram até cadeiras do plenário.



veja 👇 pic.twitter.com/hTKi8gmJUK — julia affonso (@julia_affonso_) January 8, 2023

Depois que os invasores já estavam dentro das dependências no STF, a Força Nacional reagiu e começou a enfrentar o grupo para desocupar o prédio do tribunal. Um helicóptero da Polícia Federal começou a sobrevoar a área e, do alto, disparava bombas de gás contra os manifestantes.