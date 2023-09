Caiado é de esquerda ou direita? Veja respostas do governador a perguntas mais feitas sobre ele

BRASÍLIA - Em seu segundo mandato como governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) é contrário aos rótulos de esquerda e direita. A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também não compõe o seu posicionamento político-ideológico. Ele se define como “caiadista”.

Fora da política, Caiado nutre duas paixões: por suas mulas e seus cachorros. “Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelos meus cachorros. Eles andam comigo o dia todo. Sou apaixonado pelas minhas mulas também, aquilo que é a tradição do nosso Goiás. Nós avançamos nesse Estado aqui no lombo do burro”, disse o político ao Estadão.

Caiado é o entrevistado deste domingo, 10, na série em vídeo “Joga na Busca”, que faz aos políticos as perguntas que os seus eleitores e seguidores mais querem ver respondidas.

Veja abaixo a entrevista com Caiado:

Ronaldo Caiado é de direita ou esquerda?

Eu sou Ronaldo Caiado.

Caiado é Lula?

Ronaldo Caiado é “caiadista”.

Quem é a esposa de Caiado?

Olha, a minha mulher é a Gracinha, uma nordestina de Feira de Santana. Eu tenho três filhas maravilhosas, entendeu? E sou uma pessoa que curto bastante a minha família.

Caiado é médico?

É médico-cirurgião, modéstia à parte, agora já estou há muitos anos longe da minha especialidade de cirurgia da coluna vertebral. Depois que assumi o governo me afastei definitivamente do centro cirúrgico.

Tem filho?

Tenho. Eu infelizmente perdi o meu filho e tenho três filhas: Vitória, Maria e Marcela.

Uma curiosidade...

Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelos meus cachorros. Eles andam comigo o dia todo. Só apaixonado pelas minhas mulas também, aquilo que é a tradição do nosso Goiás. Nós avançamos nesse Estado aqui no lombo do burro. Em terceiro lugar, é dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pelo Estado de Goiás e por fazer a boa política de levar a melhoria para as pessoas que acreditam em políticos transparentes e honestos.

Quantos cachorros o senhor tem?

Na minha fazenda tem em torno de quarenta. No palácio são três. Eu perdi um. Eram quatro, agora tem três lá.

Foi o senhor que caiu da mula? E mesmo assim essa paixão?

Foi e mesmo assim essa paixão. Eu não perco. Nós próximos dias eu vou estar disputando aqui em Brasília. Vai ter aqui um campeonato nacional dos muladeiros, se não me engano no dia 15 ou 16 deste mês de setembro. Eu vou estar aqui disputando e, modéstia à parte, a minha mula...Eu tenho duas mulas muito conhecidas: uma que eu faço campanha com ela - a estrela, ela cumprimenta o eleitor, pede voto - e eu tenho a outra que é com quem eu faço as competições, aí de prova marcha.

E qual foi que derrubou o senhor?

Foi uma outra. Eu pensei que eu tivesse ainda com 18 anos de idade. Essa não estava ainda pronta, não estava domada, e eu resolvi dar uma aula para o meu gerente que estava na doma, aí o final não foi muito positivo não. Fraturei o meu ombro, fraturei a costela, tive também um problema de contusão craniana. Então, realmente esse lado foi duro, mas sobrevivi. Você sabe que na vida da gente o bom cavaleiro cai também, não é verdade? Não existe isso de estar imune. Agora, é uma prática maravilhosa, sempre gostei. Gosto de bike, só faço no setor rural, não faço no asfalto, lá me acerto com as minhas mulas, os meus cachorros e com a minha família também. É um lugar que eu alinho um pouco a cabeça e descontraio um pouco das dificuldades.