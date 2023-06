O que mais procuram sobre políticos no Google? Conheça #JoganoGoogle, nova série do Estadão

BRASÍLIA - O deputado Kim Kataguiri (União-SP) é de esquerda ou direita? Guilherme Boulos é ministro? Bia Kicis é Bolsonaro? Michel Temer é do PT?

A partir deste sábado o portal do Estadão vai responder as principais perguntas que as pessoas fazem no Google sobre os políticos. O “Joga no Google” – comandado por Levy Telles e Weslley Galzo e editado por João Abel – vai fazer a ponte entre os leitores e os políticos e desmistificar a política.

Os vídeos serão publicados no final de semana — um no sábado, outro no domingo às 10 horas— e estarão disponíveis em todas as redes sociais do Estadão.

O deputado federal Guilherme Boulos (SP), líder do PSOL na Câmara, é o primeiro a participar. Uma das perguntas mais feitas sobre ele no Google é: “Guilherme Boulos é rico?”. “Eu não sou rico não, gente. Apesar de estar aqui de paletó e gravata, porque é obrigatório aqui na Câmara dos Deputados “, respondeu.

Bia Kicis (PL-DF) é a segunda personalidade a figurar na série. Os usuários são curiosos para saber quem é a deputada. “Bia Kicis é uma mulher, mãe, cidadã desperta, fui procuradora do Distrito Federal, uma pessoa que luta pela liberdade”, afirmou.

Mais de 124 milhões de pessoas foram às urnas nas eleições do ano passado para escolher os atuais integrantes da classe política nos níveis federal e estadual, mas passada a disputa eleitoral ainda persistem dúvidas sobre quem são os nossos representantes nos principais espaços da política nacional.

O “Joga no Google” tira os políticos dos debates acalorados nos plenários da Câmara e do Senado, ou dos gabinetes nos Ministérios do governo, para fazê-los responder àquilo que os brasileiros, de fato, querem saber sobre eles. Tudo isso com muito bom humor e leveza para humanizar as pessoas que nos representam nos espaços de poder.

Como mostrou o Estadão, a maioria dos brasileiros não se lembra em quem votou e não sabe o que faz um deputado. Pesquisa do instituto Quaest de 2022 aponta que 55% declararam não saber o que faz um deputado. Dois em cada três eleitores (66%) disseram não se lembrar em quem votaram para deputado em 2018.

Então, junte-se ao Estadão e acompanhe a série “Joga no Google” para relembrar ou conhecer alguns dos maiores expoentes da política nacional. A gente se encontra semanalmente aqui no Estadão. Até lá.