Câmara de SP se renova e deixa figuras históricas de fora; veja quem não se reelegeu

Dos 55 vereadores da Câmara de São Paulo, 51 buscaram a reeleição neste domingo, 6, mas apenas 35 conseguiram manter suas cadeiras. Figuras históricas, como Arselino Tatto (PT), vereador desde 1988, deram lugar a novos nomes, como Lucas Pavanato (PL), que, com 161,3 mil votos, tornou-se o vereador mais votado do País.

A taxa de renovação da Câmara foi de 63,3%, considerando os vereadores que disputaram e os que não tentaram a reeleição. Entre os políticos experientes que falharam em se reeleger estão Gilson Barreto (MDB), Carlos Bezerra Júnior (PSD) e Paulo Frange (MDB).

Câmara dos Vereadores de São Paulo - Palácio Anchieta - Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Alguns veteranos, como Milton Leite (União Brasil) e Fernando Holiday (PL), não tentaram reeleição, mas atuaram como cabos eleitorais. Leite conseguiu eleger Silvão Leite e Silvinho (União), enquanto Holiday apoiou Pavanato.

Confira abaixo a lista dos vereadores que não conseguiram se eleger, por ordem alfabética:

Adilson Amadeu (União Brasil) - suplente Arselino Tatto (PT) - suplente Atílio Francisco (Republicanos) - não disputou Aurélio Nomura (PSD) - suplente Carlos Bezerra Júnior (PSD) - suplente Coronel Salles (PSD) - suplente Dr. Adriano Santos (PT) - suplente Dr. Nunes Peixeiro (MDB) - suplente Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) - suplente Eli Corrêa (União Brasil) - suplente Fernando Holiday (PL) - não disputou Gilson Barreto (MDB) - suplente Janaína Lima (PP) - suplente Jussara Basso (PSB) - suplente Manoel Del Rio (PT) - suplente Marlon Luz (MDB) - suplente Milton Leite (União Brasil) - não disputou Paulo Frange (MDB) - suplente Rinaldi Digilio (União Brasil) - suplente Xexéu Tripoli (União Brasil) - não disputou

*Com a a fusão do DEM e PSL foi criado o UNIÃO BRASIL. **Com a fusão do PTB e PATRIOTA foi criado o PRD. ***PODE incorporou o PSC

Novatos são destaque na eleição

Enquanto figuras histórias da política paulistana não conseguiram se eleger, jovens políticas com forte presença nas redes sociais foram destaques nesta eleição. Pavanato (PL), de 26 anos, foi o vereador mais votado do País, com 161,3 mil votos, destacando a segurança pública como sua principal bandeira. Ele recebeu apoio de Fernando Holiday e Nikolas Ferreira (MG). Em segundo lugar ficou Ana Carolina Oliveira (Podemos), com 129,5 mil votos. Mãe de Isabella Nardoni, Ana defende vítimas silenciosas e foi uma das apostas do partido, recebendo R$ 1,5 milhão em recursos.

Dr. Murilo Lima e Sargento Nantes, ambos do PP, ocuparam o terceiro e quarto lugar com 113,8 mil e 112,4 mil votos, respectivamente. Lima focou na proteção animal, enquanto Nantes, com apoio de Pablo Marçal, destacou a segurança pública.

Amanda Paschoal (PSOL), apoiada por Erika Hilton, foi a candidata de esquerda mais votada, com 108,6 mil votos, defendendo causas LGBTQIA+ e ambientais.

