Campanha diz que Marçal está ferido e com ‘muita dificuldade’ para respirar após cadeirada em debate

Após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate eleitoral deste domingo, 15, organizado pela TV Cultura, o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) precisou ser levado ao hospital para receber cuidados médicos “em caráter emergencial”, de acordo com nota enviada pela assessoria do empresário. “Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar.”

PUBLICIDADE “Marçal foi covardemente agredido por Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro”, diz o texto. O comunicado segue, dizendo que o ex-coach precisou sair “às pressas” em uma ambulância do teatro em que ocorria o evento em direção a uma unidade do hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A assessoria também lamentou que o encontro tenha continuado mesmo sem a presença do influenciador. Na nota, a equipe do candidato do PRTB diz esperar que medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e que também contam “com as orações do povo”. O advogado de Marçal, Tassio Renam, disse que pedirá um exame de corpo de delito.

Campanha de Pablo Marçal diz que o candidato teve que receber atendimento médico após agressão em debate Foto: Werther Santana/Estadão

O debate da TV Cultura com candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado neste domingo, 15, tinha regras rígidas para evitar ataques em insultos. Apesar de o encontro iniciar com discussão sobre problemas da cidade, o embate direto levou às primeiras acusações entre candidatos. O clima de tensão chegou ao ápice quando, após ser insultado por Marçal, Datena partiu para cima do adversário e o agrediu com uma cadeira. A transmissão do debate teve que ser interrompida.

Na volta do intervalo, o apresentador do programa, jornalista Leão Serva, anunciou que por conta da agressão, de acordo com as regras pré-estabelecidas, Datena foi expulso do programa. Alegando não estar passando bem, Marçal também abandonou o programa. Os demais candidatos seguiram até o final.