Campanhas ao Planalto aprovam regras do debate Estadão/Eldorado, SBT, CNN, Veja, Nova Brasil e Terra

Representantes dos principais candidatos a presidente da República e dirigentes do Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra, reuniram-se virtualmente, na tarde desta terça-feira, 16, para definir como será o evento, marcado para dia 24 de setembro, às 19 horas.

Leia também Agregador Estadão Dados mostra 45% para Lula e 32% para Bolsonaro após pesquisas Ipec e FSB

As regras foram aprovadas pelos integrantes das campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Thronicke, do União Brasil e Felipe d’Avila, do Novo.

Continua após a publicidade

Os representantes Lula e Bolsonaro afirmaram que os dois candidatos têm interesse em participar do evento porque o debate organizado em pool atende às expectativas de suas respectivas campanhas. Realçaram essa posição, mas adiaram resposta definitiva. Já os representantes dos candidatos Ciro, Simone, Soraya e d’Avila confirmaram presença.

Agregador de pesquisas Média Estadão Dados mostra 45% para Lula e 32% para Bolsonaro

O debate terá quatro blocos e contará com a mediação do jornalista Carlos Nascimento, com transmissão ao vivo pelos veículos que integram o pool. Seis jornalistas, representando cada um dos veículos patrocinadores do encontro, farão perguntas nos blocos 2 e 4. Nos demais, os candidatos farão perguntas entre si, seguindo ordem de sorteio.

Em caso de segundo turno, o pool de empresas de comunicação vai realizar um novo debate no dia 24 de outubro.

Governo de São Paulo

Na segunda-feira, 15, as campanhas ao governo de São Paulo de Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB) - candidato à reeleição -, Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo) aceitaram as regras e confirmaram participação no debate do pool marcado para o dia 17 de setembro - e 15 de outubro no caso de segundo turno.