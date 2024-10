Candidato bolsonarista em Aracaju atropela militante petista; veja vídeo

BRASÍLIA — Um militante petista foi atropelado por um carro de um candidato a vereador bolsonarista em Aracaju na noite desta quarta-feira, 2, durante uma carreata em apoio a Candisse Carvalho, candidata do PT à prefeitura da capital sergipana. A vítima fraturou a perna e foi levada ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde está internado e passará por cirurgia.

PUBLICIDADE Charles Bechior Fontes Silva, o ativista, disse, em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Sergipe, que Flávio da Direita Sergipana (PL) “obstruiu” o ato usando o seu carro e, ao abordá-lo, Flávio acelerou e atropelou Silva, imprensando a perna em outro veículo. Ele diz ter sido arrastado por 2 quilômetros. Já Flávio relata que homens tentaram o “linchar” com “barras de ferro” o cercaram após ele mostrar uma carteira de trabalho para Candisse. “Uma parte da equipe dela, que não respeita a democracia, cercaram nosso carro e impediram que nós saíssemos. Um dos militantes deles subiu no capô do nosso carro. O pessoal deles, de moto, jagunços”, disse. “Jagunços possivelmente armados vieram para cima da gente covardemente.”

Vídeo mostra que o carro de Flávio acelera e é possível ouvir o barulho de uma colisão com outro, ferindo a perna de Silva. “Você quebrou minha perna, velho”, disse o petista. É possível ouvir transeuntes pedindo socorro.

O candidato Flávio Direita Sergipana diz que foi abordado por 'jagunços possivelmente armados'. Foto: Reprodução/@flaviodireitase via Instagram

Em nota, a Polícia Civil de Sergipe relatou que, a pedido do secretário de Segurança Pública, João Eloy, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investigará o caso, sob suspeita de tentativa de homicídio.

Testemunhas serão convocadas para prestar depoimento na DHPP, que também coletará laudos médicos, perícias e imagens de câmeras de segurança para esclarecer o ocorrido.

O PT de Sergipe também publicou nota repudiou o incidente e disse que tomará “medidas jurídicas cabíveis para garantir justiça”.

“O Partido dos Trabalhadores de Sergipe rechaça firmemente este ato criminoso e exige que as autoridades competentes tomem as devidas providências legais para que o responsável seja punido com o rigor da lei”, escreveu o deputado federal João Daniel (SE), presidente da sigla no Estado. “Reafirmamos que tomaremos todas as medidas jurídicas cabíveis para garantir justiça ao militante ferido e segurança para todos aqueles que, de maneira pacífica e democrática, lutam por um Brasil mais justo, solidário e sem intolerância.”