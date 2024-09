Candidato à prefeitura de Mogi-Guaçu sofre atentado a tiros; ninguém se feriu

Zambelli, que irá à cidade neste fim de semana, também divulgou uma nota dizendo que atuará para pressionar as autoridades a realizarem investigações. “Repudio com veemência esse ato covarde de violência contra Dr. Nora. É inaceitável que, em pleno período eleitoral, a integridade de um candidato seja ameaçada dessa maneira. Já entrei em contato com sua equipe e estou acompanhando o caso de perto. Vou atuar firmemente para que as autoridades competentes realizem uma investigação rigorosa e garantam que os responsáveis por esse atentado sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, declarou a deputada bolsonarista.