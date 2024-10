A galinha alçou-se tirando mais as patas do chão do que se projetava. Salto que surpreende; surpresa cujo encanto faz negligenciar o fato de ser uma galinha quem se lança. Galinha manjada. Que já deu seus pulos no passado.

A Moody’s deu pouca importância ao fato de ser uma galinha quem se alavanca, donde talvez a pouca relevância ao exercício de memória sobre como fora a aterrisagem do bicho quando da armação artificial de voo anterior. Não foi bem uma aterrisagem. Pagamos por ela até hoje. Catamos as penas até hoje.