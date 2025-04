Opinião | Brasília está desligada do mundo real, enquanto brasileiro sofre com insegurança absoluta

O brasileiro exaurido é aquele cuja vida tem impossível o mais mínimo planejamento. Não sabe se chegará ao mercado. Sabe que sairá do mercado sem dinheiro e com menos comida do que na semana anterior.

Esta deveria ser a maior inquietação de quem se aflige com a saúde da República: as gentes, empobrecidas, cada vez mais apartadas das chances de prosperar, descreem do contrato por meio do qual delegaram o norte do país. O cara, para quem se prometeu picanha, que não consegue comprar pedaço de alcatra. Que mudou os hábitos de consumo.