Dino mandou destruir os livros, com uma ressalva: as obras poderiam circular novamente se removidos os trechos preconceituosos. Já fazem isso com os clássicos. Falta fazer com a Bíblia Sagrada.

O ministro mandou destruir livros — complemente-se — com teor homofóbico e sexista. Não interessa o complemento. É censura. Não importa quão asquerosos sejam — e são — os trechos. É censura. Censura produz censura. Sabe-se como começa, sempre por uma boa causa. Imprevisível até onde pode chegar. Sempre em nome da virtude.

Marcelo Crivella ordenou que a Bienal do Rio recolhesse livro ilustrado em que dois homens se beijavam. O então prefeito agia pelas nossas crianças. Decerto considerava aquele conteúdo “degradante”. Por sorte não era juiz. Não faltarão juízes. Dino dá o exemplo.